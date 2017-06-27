В Избранное

Ракка, 27 июня. Потеря неофициальной столицы «Халифата» станет серьезным поражением для «Исламского государства», однако боевики продолжат сопротивление, заявляют эксперты по Ближнему Востоку.

Специалисты по Ближнему Востоку уверены, что потеря Ракки значительно ослабит террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России), однако это не станет самым серьезным ударом по «Халифату».

В данный момент главным стратегическим объектом для джихадистов в этом регионе является трасса Итрия-Саламия. Этот маршрут несколько лет использовался «Исламским государством»* для доставки вооружения и боеприпасов бандформированиям в Алеппо и Ракке. Специалисты считают, что правительственные войска сейчас нацелены зачистить от боевиков именно этот объект.

* Организация запрещена на территории РФ.