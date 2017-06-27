Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
Асад попробовал себя в роли пилота Су-35 на базе ВКС РФ «Хмеймим»
Новости Сирии
Потеря Ракки не означает поражения ИГИЛ в Сирии — эксперты
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Потеря Ракки не означает поражения ИГИЛ в Сирии — эксперты

    16:53  27 Июня 2017
    81

    Потеря Ракки не означает поражения ИГИЛ в Сирии — эксперты

    Ракка, 27 июня. Потеря неофициальной столицы «Халифата» станет серьезным поражением для «Исламского государства», однако боевики продолжат сопротивление, заявляют эксперты по Ближнему Востоку.

    Специалисты по Ближнему Востоку уверены, что потеря Ракки значительно ослабит террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России), однако это не станет самым серьезным ударом по «Халифату».

    Потеря Ракки не означает поражения ИГИЛ в Сирии — эксперты

    В данный момент главным стратегическим объектом для джихадистов в этом регионе является трасса Итрия-Саламия. Этот маршрут несколько лет использовался «Исламским государством»* для доставки вооружения и боеприпасов бандформированиям в Алеппо и Ракке. Специалисты считают, что правительственные войска сейчас нацелены зачистить от боевиков именно этот объект.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #ракка
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе

        15:33 27 Июня 2017 351
        Читать
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе
        12:51
        Сегодня

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ
        12:00
        Сегодня

        Путин обошел Трампа в рейтинге доверия мирового сообщества
        11:07
        Сегодня

        Погибший при взрыве автомобиля в Киеве военный оказался сотрудником украинской разведки

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 3222

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1776

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1764

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1722

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4057
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        400
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        150
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        277
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        3219