Еще будет шанс: найдет ли NASA внеземную жизнь

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не собирается в ближайшее время объявлять о существовании жизни на других планетах, заявил руководитель научных программ NASA Томас Зарбачен. Однако рано или поздно, человечество точно столкнется с космическими гостями, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

«Несмотря на некоторые сообщения, никакого объявления NASA о внеземной жизни не запланировано. Одиноки ли мы во Вселенной? Хотя мы пока не знаем ответа на этот вопрос, у нас идут исследования, которые, возможно, помогут дать ответ на этот вопрос», — заявил представитель аэрокосмического агентства.

Напомним, поводом для такого рода высказывания послужила публикация в Интернете видеообращения скандально известной хакерской группы Anonymous. В нем члены группировки высказывали предположение о том, что американские ученые из NASA намереваются объявить об обнаружении разумной жизни за пределами Солнечной системы.

«Проблема в том, что если бы сотрудники американского агентства действительно нашли подтверждения существования жизни на других планетах, то у них бы просто не получилось скрыть информацию от общественности, так как за космосом в режиме реального времени наблюдают тысячи астрономов-любителей и ученых по всему миру. Информацию бы просто не удалось сохранить в тайне, это открытие тут же взбудоражило бы весь прогрессивный мир», — говорит российский астроном.

Стоит отметить, что свои догадки хакеры из Anonymous основывали не на полученных в результате взлома серверов NASA данных, а на показаниях того самого Томаса Зарбачена, который 26 апреля на слушаниях в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям упомянул о тысячах экзопланет, открытых при анализе фотографий с орбитального телескопа Kepler.

«Просто хакерам из Anonymous, как было в знаменитом сериале, хочется верить в пришельцев. Но для того, чтобы убедиться в том, что внеземная жизнь пока никак не проявила себя, достаточно взглянуть на те же фотографии с телескопа Kepler. Сразу становится ясно, что по этим снимкам попросту нельзя определить наличие высокоразвитых цивилизаций в тех или иных уголках вселенной. У нас пока нет технологий, позволяющих заглядывать очень глубоко в космос, хоть у нас и есть мощные орбитальные телескопы. Да и как на расстояниях даже в несколько десятков световых лет можно рассмотреть наличие жизни?» — задается вопросом ученый.

Томас Зарбачен в свою очередь заявляет, что в настоящее время человечество оказалось на пороге наиболее выдающихся и беспрецедентных открытий в области поиска внеземной жизни. Однако, по его словам, «есть существенная разница между тем, чтобы оказаться на грани открытия, и тем, чтобы получить доказательства».

«Но хакерам не стоит отчаиваться: внеземная жизнь когда-нибудь точно будет найдена. И тут стоит вспомнить слова знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Нила Тайсона, который заявлял, что наиболее распространенные во вселенной элементы периодической таблицы Менделеева — это водород, гелий, кислород, углерод и азот. Из этих же веществ состоит все живое на Земле, в том числе человек. Поэтому непростительно глупо думать, что люди — единственные разумные существа во вселенной. Так что я уверен, что в будущем специалисты международного проекта SETI порадуют землян новостью о том, что они получили первый внеземной сигнал из космоса», — заключил Лагин.

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — общее название целой серии проектов и мероприятий по поиску внеземной жизни и возможному вступлению с ней в контакт. Сотрудники проекта использует две методики обнаружения инопланетного разума. Первый заключается в поиске искусственных сигналов, приходящих из глубокого космоса. Второй — в том, что ученые посылают так называемый «сигнал готовности» к контакту. В этом случае земные ученые рассчитывают на то, что кто-то будет так же, как и человек, искать инопланетные послания.