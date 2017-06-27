Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи
Технологии
Еще будет шанс: найдет ли NASA внеземную жизнь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Еще будет шанс: найдет ли NASA внеземную жизнь

    17:17  27 Июня 2017
    180

    Земля

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не собирается в ближайшее время объявлять о существовании жизни на других планетах, заявил руководитель научных программ NASA Томас Зарбачен. Однако рано или поздно, человечество точно столкнется с космическими гостями, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

    «Несмотря на некоторые сообщения, никакого объявления NASA о внеземной жизни не запланировано. Одиноки ли мы во Вселенной? Хотя мы пока не знаем ответа на этот вопрос, у нас идут исследования, которые, возможно, помогут дать ответ на этот вопрос», — заявил представитель аэрокосмического агентства.

    Напомним, поводом для такого рода высказывания послужила публикация в Интернете видеообращения скандально известной хакерской группы Anonymous. В нем члены группировки высказывали предположение о том, что американские ученые из NASA намереваются объявить об обнаружении разумной жизни за пределами Солнечной системы.

    «Проблема в том, что если бы сотрудники американского агентства действительно нашли подтверждения существования жизни на других планетах, то у них бы просто не получилось скрыть информацию от общественности, так как за космосом в режиме реального времени наблюдают тысячи астрономов-любителей и ученых по всему миру. Информацию бы просто не удалось сохранить в тайне, это открытие тут же взбудоражило бы весь прогрессивный мир», — говорит российский астроном.

    Стоит отметить, что свои догадки хакеры из Anonymous основывали не на полученных в результате взлома серверов NASA данных, а на показаниях того самого Томаса Зарбачена, который 26 апреля на слушаниях в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям упомянул о тысячах экзопланет, открытых при анализе фотографий с орбитального телескопа Kepler.

    «Просто хакерам из Anonymous, как было в знаменитом сериале, хочется верить в пришельцев. Но для того, чтобы убедиться в том, что внеземная жизнь пока никак не проявила себя, достаточно взглянуть на те же фотографии с телескопа Kepler. Сразу становится ясно, что по этим снимкам попросту нельзя определить наличие высокоразвитых цивилизаций в тех или иных уголках вселенной. У нас пока нет технологий, позволяющих заглядывать очень глубоко в космос, хоть у нас и есть мощные орбитальные телескопы. Да и как на расстояниях даже в несколько десятков световых лет можно рассмотреть наличие жизни?» — задается вопросом ученый.

    Томас Зарбачен в свою очередь заявляет, что в настоящее время человечество оказалось на пороге наиболее выдающихся и беспрецедентных открытий  в области поиска внеземной жизни. Однако, по его словам, «есть существенная разница между тем, чтобы оказаться на грани открытия, и тем, чтобы получить доказательства».

    NASA

    «Но хакерам не стоит отчаиваться: внеземная жизнь когда-нибудь точно будет найдена. И тут стоит вспомнить слова знаменитого американского астрофизика и популяризатора науки Нила Тайсона, который заявлял, что наиболее распространенные во вселенной элементы периодической таблицы Менделеева — это водород, гелий, кислород, углерод и азот. Из этих же веществ состоит все живое на Земле, в том числе человек. Поэтому непростительно глупо думать, что люди — единственные разумные существа во вселенной. Так что я уверен, что в будущем специалисты международного проекта SETI порадуют землян новостью о том, что они получили первый внеземной сигнал из космоса», — заключил Лагин.

    SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — общее название целой серии проектов и мероприятий по поиску внеземной жизни и возможному вступлению с ней в контакт. Сотрудники проекта использует две методики обнаружения инопланетного разума. Первый заключается в поиске искусственных сигналов, приходящих из глубокого космоса. Второй — в том, что ученые посылают так называемый «сигнал готовности» к контакту. В этом случае земные ученые рассчитывают на то, что кто-то будет так же, как и человек, искать инопланетные послания.

    Автор: Сергей Гагарин
    #ученые #космос #nasa #пришельцы #внеземной разум #seti #нил деграсс тайсон #сигналы #anonymous
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Путин навестил жительницу Ижевска, рассказавшую на прямой линии о ветхом жилье

        17:53 27 Июня 2017 208
        Читать
        17:37
        Сегодня

        Хмеймим: Герасимов обсудил с Асадом координацию действий ВВС Сирии и ВКС РФ
        17:16
        Сегодня

        Кто убивает офицеров ВСУ? Другие офицеры
        15:33
        Сегодня

        Ошибки молодости: в Совфеде ответили на слова Макрона о «российской агрессии» в Донбассе
        14:26
        Сегодня

        Макрон занял место Трампа, предложив «формулу обрезания» по Донбассу
        12:53
        Сегодня

        Киев раскрыл детали «формулы Макрона» по урегулированию в Донбассе

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 3805

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1817

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1783

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1736

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4078
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1042
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        214
        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        В Кремле не исключают повторения провокаций с химоружием в Сирии со стороны ИГ — Песков

        12:51   27 Июня 2017
        286
        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51   27 Июня 2017
        3802