Хроники Ракки: что произойдет после штурма «столицы» террористов ИГИЛ в Сирии

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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), хозяйничающие в Ракке, заставили улицы города мешками с песком. За ними легко будет скрываться при штурме населенного пункта. Кроме того, во многих местах города натянут брезент. Это сделано для того, чтобы БПЛА не смогли зафиксировать передвижение террористов по Ракке. Такие кадры можно увидеть на видео телекомпании CNN, которое появилось в Сети.

Эксперты считают, что боевики, находящиеся в осажденной Ракке, будут биться до последнего. Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Антон Лавров, боевики в Ракке, по его мнению, будут драться до конца.

«Я считаю, что они будут драться за Ракку до последнего по сценарию, уже известному из других районов. То есть когда уже поражение будет неминуемо, тогда они попытаются уйти. А так, нас ожидают длительные уличные бои, как в Мосуле или в сирийском Аль-Бабе, который брала Турция», — отметил Антон Лавров.

Возникает вопрос: какова будет судьба мирных жителей, находящихся в Ракке? По мнению военного эксперта, сирийских граждан вряд ли выпустят из города. Террористы будут использовать их в качестве «живого щита».

«ИГИЛ* будет использовать их как живой щит, они не выпускают при этом мирных жителей», — отметил военный эксперт.

Получается, что жители Ракки становятся заложниками террористов. Все решится при штурме города, вот только когда он начнётся, неизвестно.

«Пока об этом говорить рано, пока только завершается окружение самого города, потом надо будет накопить силы для штурма непосредственно плотной городской застройки. Пока о сроках говорить рано», — сообщил эксперт.

При этом напряженность может усилиться в Дейр-эз-Зоре, куда могут хлынуть бегущие из Ракки боевики. Военный эксперт Анатолий Матвийчук отмечает, что на данный момент стоит ожидать трагедии в осажденном террористами городе.

«Боевики не позволят выйти оттуда населению, население для них является надежным гарантом того, что не будет применяться тяжелое вооружение и авиация, по крайней мере, они на это надеются. И в случае захвата города, я думаю, они устроят кровавую резню»,— сообщил Матвийчук.

На планы террористов могут в существенной мере повлиять действия западной коалиции во главе с Соединёнными Штатами.

«Западная коалиция, как вы видите, практически не препятствует проходу боевиков в различных направлениях. Из Ракки в Дейр-эз-Зор, из Дейр-эз-Зора в Мосул. Все это будет зависеть от того, как поведут себя наши западные партнеры», — отметил военный эксперт.

Между тем потеря неофициальной столицы ИГИЛ не станет серьезным поражением для террористов: боевики продолжат сопротивление в других частях Сирии. Специалисты уверены, что потеря Ракки значительно ослабит террористическую группировку «Исламское государство», но это не станет самым серьезным ударом по «Халифату». В данный момент главным объектом для джихадистов является город Акербат, расположенный рядом со стратегической дорогой Итрия-Саламия. Эксперты считают, что правительственные войска сейчас нацелены зачистить от боевиков именно этот объект - однако ситуация в районе Акербата по-прежнему остается напряженная.

Обстановка накаляется и в провинции Дейр-эз-Зор. Террористы «Исламского государства»* атаковали позиции Сирийское арабской армии в районе Рашидия. Сирийское информационное агентство Al Masdar News передает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» предприняли очередную атаку на позиции сирийских военных. Бойцы Сирийской арабской армии оказались хорошо подготовлены к штурму, боевикам пришлось отступить, оставив на поле боя пять джихадистов.

Бои в Дейр эз-Зоре идут по всей линии фронта, отмечает источник. Боевики террористической группировки инициировали массовое наступление в районах городского кладбища и около базы 137-го артиллерийского полка. Отмечается, что столкновения идут с переменным успехом.

* Организация запрещена на территории РФ.