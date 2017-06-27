Ученые объяснили, что происходит с организмом при отказе от сахара

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Нью-Йорк, 27 июня. Американские ученые выяснили, что происходит с организмом человека при полном отказе от употребления сахара и сладостей.

По словам диетологов из Северной Каролины, отказ от сахаросодержащих продуктов положительно скажется на нашем здоровье. В частности, отказ от сахара улучшает работу сердца, уменьшает риски инфарктов в три раза.

К таким выводам ученые пришли в ходе исследования. Оказалось, что среднестатистический человек употребляет примерно 300-700 калорий, обогащенных сахаром. При уменьшении этой дозы значительно улучшится не только работа сердца, но и состояние кожи. Сахаросодержащие продукты увеличивают жировые отложения вокруг печени, ухудшая работу поджелудочной железы.

Кроме того, сахар однозначно вредит тем, кто хочет сбросить лишний вес и улучшить свою память.