Украинский депутат разглядел «российский след» в распространении вируса-вымогателя

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Киев, 27 июня. Украинские депутаты разглядели «российский след» в недавней кибератаке, которая произошла в стране.

По словам депутата Верховной рады Антона Геращенко, к распространению вируса-вымогателя на Украине якобы приложили руку российские спецслужбы, чтобы разорить банки, СМИ, «Укрзализницю» и «Укртелеком».

«По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ. Это еще один пример использования кибератак в гибридной войне против нашей страны», — отметил Геращенко.

Ранее сообщалось, что вирус-вымогатель поразил, в том числе, и правительственные компьютеры Украины.