ДНР: украинские силовики обстреляли насосную станцию под Ясиноватой

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Донецк, 27 июня. Подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по территории насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

По данным ведомства, в результате обстрела станции было повреждено ее остекление, однако оборудование станции не пострадало. В настоящее время подача воды осуществляется в штатном режиме.

В ведомстве также добавили, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР более 30 мин. В результате обстрелов были повреждены два жилых дома, автостанция и здание магазина.