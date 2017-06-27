Минэкономразвития РФ станет новым резидентом «Москва-Сити»

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Далянь (Китай), 27 июня. В Минэкономразвития РФ подтвердили планы о переезде из нынешнего здания министерства на Тверской-Ямской улице в деловой центр «Москва-Сити», однако окончательное решение пока не принято.

Представитель министерства экономического развития России Алексей Груздев на полях Всемирного экономического форума «Летний Давос» в Китае прокомментировал вопрос о переезде ведомства в новое здание.

«Как я понимаю, это не вопрос ближайших дней. Для этого должно быть подготовлено и здание. Но, действительно, такие планы, как мне известно, есть», — сказал замглавы МЭР.

Отметим, что ранее «Коммерсант», сославшись на резолюцию главы правительства Дмитрия Медведева, сообщил о возможной смене адреса у четырех российских ведомств. По данным издания, речь шла о Минстрое, МЭР, Минпромторга и Минкомсвязи.