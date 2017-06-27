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Зюганов пристыдил российских футболистов за игру на Кубке конфедераций
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    Зюганов пристыдил российских футболистов за игру на Кубке конфедераций

    17:04  27 Июня 2017
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    Зюганов пристыдил российских футболистов за игру на Кубке конфедераций

    Москва, 27 июня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал игру российских футболистов на Кубке конфедераций. По словам политика, игра сборной России достаточно слабая.

    Как отметил Зюганов, когда футболисты не могут за 45 минут попасть в ворота, «тогда не надо обижаться».

    «Пока слабенько выступает сборная. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», — добавил лидер КПРФ, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

    Напомним, ранее полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал поражение нашей команды в третьем туре Кубка конфедераций против сборной Мексики.

    Автор: Тимур Румянцев
    #зюганов
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