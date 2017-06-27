Зюганов пристыдил российских футболистов за игру на Кубке конфедераций

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Москва, 27 июня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал игру российских футболистов на Кубке конфедераций. По словам политика, игра сборной России достаточно слабая.

Как отметил Зюганов, когда футболисты не могут за 45 минут попасть в ворота, «тогда не надо обижаться».

«Пока слабенько выступает сборная. Неслучайно Германия, Португалия, Чили, Мексика вышли, а мы опять сидим и поглядываем со стороны. Стыдно, стыдно, стыдно», — добавил лидер КПРФ, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал поражение нашей команды в третьем туре Кубка конфедераций против сборной Мексики.