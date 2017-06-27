Минобороны ДНР прокомментировало подрыв машины украинского разведчика в Киеве

В Избранное

Донецк, 27 июня. Подрыв автомобиля сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала связан с « «разборками между украинскими военными». Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его мнению, это убийство мог исполнить профессионал высокого уровня, так как к людям такого уровня, как полковник главного управления разведки Минобороны Украины, подобраться довольно сложно.

«Это могут сделать только спецы. А среди спецов навряд ли были боевики из зоны АТО, потому что среди них нет профессионалов подобного уровня. Убийца был человеком из каких-то внутренних спецструктур в Киеве», — считает Басурин.

Напомним, минувшим утром в Киеве произошел подрыв автомобиля Mersedes. За рулем машины находился начальник резерва ГУ разведки Минобороны Украины Максим Шаповал.