Бузову застукали с женатым футболистом Глушаковым на отдыхе в Сочи

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Сочи, 27 июня. Теледива и певица Ольга Бузова отдыхала в Сочи в компании своего пиар-директора Антона, футболиста «Спартака» Дениса Глушакова и его дочери.

Выходные Бузова провела в Сочи, где выступала в ночном клубе и принимала солнечные ванны на арендованной яхте. Также начинающая певица насладилась отдыхом в бассейне, где учила плавать дочку полузащитника красно-белых.

В распоряжении ​Super оказалась видеозапись, на которой Бузова и дочь Глушакова Валерия вместе плавают в бассейне. На видео также запечатлена встреча телеведущей с футболистом у шезлонгов. Там же присутствует пиар-директор певицы. Супруга капитана московской команды в кадр не попала.