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Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»
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    Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

    16:26  27 Июня 2017  /обновлено: 16:54  27 Июня 2017
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    Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

    Хмеймим, 27 июня. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме.

    Сирийские информационные агентства сообщают, что президент Сирии Башар Асад во время рабочей поездки посетил российскую военную базу «Хмеймим». Асад осмотрел российские истребители и сам сел в пилотскую кабину.

    Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

    Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

    Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

    Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

    Во время экскурсии по «Хмеймиму» Башара Асада сопровождали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командование базы.

     

    Ранее сообщалось, что Башар Асад посетил семьи раненых военнослужащих в провинции Хама.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хмеймим #вкс рф #башар асад
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