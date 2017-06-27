Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

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Хмеймим, 27 июня. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад посетил авиабазу ВКС РФ в Хмеймиме.

Сирийские информационные агентства сообщают, что президент Сирии Башар Асад во время рабочей поездки посетил российскую военную базу «Хмеймим». Асад осмотрел российские истребители и сам сел в пилотскую кабину.

Во время экскурсии по «Хмеймиму» Башара Асада сопровождали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командование базы.

Ранее сообщалось, что Башар Асад посетил семьи раненых военнослужащих в провинции Хама.