Проект «Кортеж» заморожен: на внедорожник не хватило денег
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Москва, 27 июня. Разработчики серии представительских автомобилей «Кортеж» приостановили работу по созданию внедорожника из-за нехватки финансирования. Вместо этого инженеры планируют направить все силы на создание лимузина, седана и минивэна.
ФГУП «НАМИ», которое занимается реализацией проекта «Кортеж», пока не комментирует ситуацию.
Ранее фокус-группе был представлен один из вариантов седана линейки «Кортеж». Присутствовавшие на мероприятии бизнесмены положительно отозвались об интерьере автомобиля.