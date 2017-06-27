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На сладкое: хакеры атаковали российские офисы Mars и Mondelez
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    На сладкое: хакеры атаковали российские офисы Mars и Mondelez

    16:32  27 Июня 2017
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    На сладкое: хакеры атаковали российские офисы Mars и Mondelez

    Москва, 27 июня. Российские офисы компаний Mars и Mondelez (производителя шоколада Alpen Gold и Milka) заявили о хакерских атаках. При этом представитель Mars в комментариях RNS уточнил, что затруднения с работой IT-системы сегмента кормов для животных Royal CaninС чем связан сбой ни в Mars, ни в Mondelez пока не знают.  

    Напомним, сегодня нападению хакеров также подверглась компания «Роснефть».

    Ранее стало известно о кибератаке на украинские банки, энергетические компании, терминалы пополнения проездных билетов в метро Киева. Кроме того о компьютерном сбое сообщили в аэропорте «Борисполь». Позже появились сообщения о заражении вирусом-вымогателем компьютеров правительства Незалежной.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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