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Несчастная поруганная девка: как киевский режим глумится над конституцией Украины
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    Несчастная поруганная девка: как киевский режим глумится над конституцией Украины

    9:00  28 Июня 2017
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    Несчастная поруганная девка: как Киев глумится над конституцией Украины

    Сегодня, 28 июня, на Украине отмечают 20-летие со дня принятия конституции. Но действительно ли этот документ защищает права и свободы украинских граждан? Можно ли назвать Украину правовым и социальным государством?

    Буква закона

    Конституция Украины — первый основной закон независимой страны — была принята Верховной радой в 28 июня 1996 года. Документ закрепляет правовые основы Украины, ее территориальную целостность и суверенитет. Украинская конституция имеет наивысшую юридическую силу. Законы, а также нормативно-правовые акты должны приниматься исключительно на основе конституции и обязаны ей соответствовать.

    За историю независимости конституция Украины пережила несколько серьезных изменений. Так, например, в 2004 году была принята конституционная реформа при президенте Леониде Кучме. Суть изменений заключалась в переходе к парламентско-президентской форме правления. Однако в 2010 году эту реформу отменил президент Виктор Янукович, получивший широкие полномочия.

    Глумление над конституцией

    Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: отношение украинских властей к законам всегда было пренебрежительным. Вспомним хотя бы тот факт, что Украина последней из бывших республик Советского Союза приняла конституцию — спустя пять лет после свалившейся на голову «незалежности». А само принятие этого документа было связано, прежде всего, с желанием покончить с фактической независимостью Крыма, у которого уже четыре года как была конституция, а также президент и даже внешние связи. 

    «Но чем дальше от 28 июня 1996 года, тем более циничны издевательства над законом на Украине. Удивляет также нарстающее внимание к этой дате сменяющими друг друга властями. На Украине власть продолжает навязывать обществу этот пустой праздник. Более того, в последнее время в рамках соревнования по историческому мифотворчеству с самых высоких трибун звучат призывы отсчитывать историю «правового украинского государства» от «первой в мире конституции» — так называемой «конституции» Пилипа Орлика. И это при том, что упоминаемый Орликом в конституции народ — «руський», «козацкий», но никак не «украинский», — пояснил Иван Скориков.

    Президент Украины Петр Порошенко

    Кроме того, заметил эксперт, Орлик «пренебрег» и ключевым конституционным принципом — суверенитетом. В документе сказано, что в борьбе за «незалежность» от московского царя казаки Орлика рассчитывали не на свой народ, а на военную интервенцию тогдашних кураторов — Речи Посполитой, Швеции, Османской империи. Впрочем, спустя 300 лет во внешнеполитической программе «неомазепинцев» мало что изменилось. 

    «Но в прошлом году спикеру Верховной рады Андрею Парубию и этого показалось мало, и он объявил первой украинской конституцией, внимание, «Русскую Правду» Ярослава Мудрого. Нет, нацист Парубий вовсе не агент «Русского мира». Просто, по его мнению, Ярослав Мудрый был украинским князем — «отцом-основателем» так называемой «Украины-Руси», — добавил Скориков.

    Правовой нигилизм

    По мнению эксперта, украинская конституция на сегодняшний день напоминает «несчастную поруганную девку, стыдливо прикрывающую драное платье». Нынешний режим нарушил конституцию столько раз, сколько не удавалось даже в «оранжевые времена» с их третьим туром выборов и званием Героя Украины для иностранного гражданина Степана Бендеры.

    «Если во времена Ющенко и Януковича перекраивания конституции выполняли политические капризы власти: роспуск парламента, перевыборы или усиление президента, то во время и после государственного переворота 2014 года на Украине воцарился тотальный правовой нигилизм. Президента Виктора Януковича в 2014 году лишили полномочий, нарушив, как минимум, пять статей конституции, без наличия утвержденных законом оснований как отставка, импичмент, плохое состояние здоровья или смерть. И, судя по тому, что в кортеж имеющего неприкосновенность президента стреляли, а его резиденцию разгромили вооруженные вандалы, преступники с Евромайдана хотели реализовать последнее основание», — уверен Иван Скориков.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович

    Как отметил эксперт, покушения, убийства, угрозы, аресты, пытки несогласных, уличные «мусорные люстрации», избиения кандидатов на выборах, погромы банков и посольств, запрет политических партий, идеологий и символов, блокирование иностранных СМИ, дискриминация по этническому принципу, и, наконец, государственная вооруженная агрессия против гражданского населения — все это стало нормой на Украине. Причем при издевательской «слепоте» западных мониторинговых групп, включая ОБСЕ.

    «Из Брюсселя периодически даже звучат похвалы в адрес Киева за улучшение ситуации в правовой сфере... Если вбить в поисковых системам словосочетание «конституция Украины», в числе первых выйдет статья 63», о том, что подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту и не несет ответственности за отказ давать показания. Этот запрос ярко отражает «конституционную» реальность сегодняшней Украины. Люди не знают, где искать защиту от государства и санкционированного им беспредела радикалов», — резюмировал Иван Скориков.

    Автор: Илья Муромский
    #украина #порошенко
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