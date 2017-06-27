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Спикер Верховной рады Андрей Парубий уверен, что строительство газопровода «Северный поток-2» является прелюдией к полномасштабному вторжению российских войск на Украину.

Казалось быть, Парубий мешает мягкое с теплым — газ с войной. Однако спикер Рады готов подкрепить свою идею аргументами. Сейчас, считает он, единственное, что удерживает Россию от захвата Украины, — это боязнь повредить газотранспортную систему, размещенную на территории страны.

«Северный поток-2», продолжает Парубий, есть «энергетическое оружие», направленное против Украины. Как только трубопровод будет построен, Украина больше не будет нужна России как перевалочный пункт на пути ее газа в Европу. Это якобы развяжет Москве руки и подготовит почву для военного вторжения.

С больной головы на здоровую

Политолог Сергей Михеев призывает читателей Федерального агентства новостей вспомнить, кто такой Парубий.

«Это человек с реальным психиатрическим диагнозом. Тот был поставлен ему еще ребенком в советское время. В Интернете даже можно найти на этот счет справку. Именно такие люди управляют сейчас Украиной и пытаются убедить мир в российской угрозе», — поясняет он.

Фактор влияния

С другой стороны, персональная история Парубия не так важна. Он — лишь один украинский политик из многих. Все они сейчас на разные голоса критикуют новый трубопровод. Ранее, например, президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Украине за решение Стокгольмского арбитража.

Тем, что Украина хочет всеми силами сорвать строительство «Северного потока-2», уже никого не удивишь.

«Зачем это Украине? Все очень просто. При всех криках о том, что Украина должна «освободиться» от России, Киев очень дорожит российским газом. Этот газ — одновременно и источник дохода, и орудие шантажа, которое можно обратить как против РФ, так и против Европы. Пока транзит газа идет через территорию Украины, та может использовать этот козырь и против Москвы, и против Брюсселя», — добавляет Михеев.

Транзит российского газа — единственное, что делает Киев хоть сколько-нибудь значимым игроком на европейской арене. Естественно, что ни одна страна не захочет добровольно расстаться с источником своего влияния.

Чего хочет Евросоюз, чего хотят США

В Евросоюзе крики Парубия о неминуемом российском вторжении вряд ли кому-то придутся по душе. Для европейцев все упирается в соображения экономической безопасности. Самое лучше, на что может рассчитывать Парубий, — это то, что его слова останутся незамеченными.

«Когда в Европе заподозрили, что санкции могут угрожать их промышленности, Германия и Австрия достаточно резко отреагировали на новые меры Сената США против России. И это США, и это конгресс! Чего уж там говорить о Парубие и Верховной раде?» — приводит свою точку зрения Михеев.

«Северный поток-2» выгоден Евросоюзу. Но главное, что он выгоден так называемым странам Старой Европы, в первую очередь Германии. Для любого поставщика и продавца всегда выгодно исключить из своих отношений посредника. Без Украины в качестве ненадежного транзитера Берлин сможет покупать газ у России дешевле. Более того, Германия станет хабом, через который этот газ потом будет распространяться по всему Евросоюзу. Все это еще больше усилит позиции ФРГ внутри ЕС.

«Конечно, менять все эти перспективы на американский сжиженный газ и дружбу с Украиной и Парубием Германия не будет. Ей, несомненно, будут выкручивать руки. Основную роль здесь сыграют США, но и Украина будет где-то рядом, на подпевках. Американцы хотят заменить на европейском рынке российский газ своим. Несмотря на всю риторику, именно за это сражается сейчас Конгресс США, поэтому и были введены новые санкции», — заявляет эксперт.

Второму «Северному потоку» — быть

Старая Европа будет бороться за «Северный поток-2». Она будет бороться даже против США, стремящихся заменить российский газ своим. Чего уж там говорить об Украине?