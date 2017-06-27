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Медкарта Парубия: «вторжение России» не заставит ЕС отказаться от «Северного потока-2»
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    Медкарта Парубия: «вторжение России» не заставит ЕС отказаться от «Северного потока-2»

    17:00  27 Июня 2017
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    Уйдет газ, придут войска: сможет ли Киев убедить ЕС отказаться от «Северного потока-2»

    Спикер Верховной рады Андрей Парубий уверен, что строительство газопровода «Северный поток-2» является прелюдией к полномасштабному вторжению российских войск на Украину.

    Казалось быть, Парубий мешает мягкое с теплым — газ с войной. Однако спикер Рады готов подкрепить свою идею аргументами. Сейчас, считает он, единственное, что удерживает Россию от захвата Украины, — это боязнь повредить газотранспортную систему, размещенную на территории страны.

    «Северный поток-2», продолжает Парубий, есть «энергетическое оружие», направленное против Украины. Как только трубопровод будет построен, Украина больше не будет нужна России как перевалочный пункт на пути ее газа в Европу. Это якобы развяжет Москве руки и подготовит почву для военного вторжения.

    С больной головы на здоровую

    Политолог Сергей Михеев призывает читателей Федерального агентства новостей вспомнить, кто такой Парубий.

    «Это человек с реальным психиатрическим диагнозом. Тот был поставлен ему еще ребенком в советское время. В Интернете даже можно найти на этот счет справку. Именно такие люди управляют сейчас Украиной и пытаются убедить мир в российской угрозе», — поясняет он.

    Андрей Парубий

    Фактор влияния

    С другой стороны, персональная история Парубия не так важна. Он — лишь один украинский политик из многих. Все они сейчас на разные голоса критикуют новый трубопровод. Ранее, например, президент Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток-2» местью Украине за решение Стокгольмского арбитража.

    Тем, что Украина хочет всеми силами сорвать строительство «Северного потока-2», уже никого не удивишь.

    «Зачем это Украине? Все очень просто. При всех криках о том, что Украина должна «освободиться» от России, Киев очень дорожит российским газом. Этот газ — одновременно и источник дохода, и орудие шантажа, которое можно обратить как против РФ, так и против Европы. Пока транзит газа идет через территорию Украины, та может использовать этот козырь и против Москвы, и против Брюсселя», — добавляет Михеев.

    Транзит российского газа — единственное, что делает Киев хоть сколько-нибудь значимым игроком на европейской арене. Естественно, что ни одна страна не захочет добровольно расстаться с источником своего влияния.

    Российский газ — единственное, что делает Киев значимым в европейских делах

    Чего хочет Евросоюз, чего хотят США

    В Евросоюзе крики Парубия о неминуемом российском вторжении вряд ли кому-то придутся по душе. Для европейцев все упирается в соображения экономической безопасности. Самое лучше, на что может рассчитывать Парубий, — это то, что его слова останутся незамеченными.

    «Когда в Европе заподозрили, что санкции могут угрожать их промышленности, Германия и Австрия достаточно резко отреагировали на новые меры Сената США против России. И это США, и это конгресс! Чего уж там говорить о Парубие и Верховной раде?» — приводит свою точку зрения Михеев.

    «Северный поток-2» выгоден Евросоюзу. Но главное, что он выгоден так называемым странам Старой Европы, в первую очередь Германии. Для любого поставщика и продавца всегда выгодно исключить из своих отношений посредника. Без Украины в качестве ненадежного транзитера Берлин сможет покупать газ у России дешевле. Более того, Германия станет хабом, через который этот газ потом будет распространяться по всему Евросоюзу. Все это еще больше усилит позиции ФРГ внутри ЕС.

    «Северный поток-2» выгоден Евросоюзу

    «Конечно, менять все эти перспективы на американский сжиженный газ и дружбу с Украиной и Парубием Германия не будет. Ей, несомненно, будут выкручивать руки. Основную роль здесь сыграют США, но и Украина будет где-то рядом, на подпевках. Американцы хотят заменить на европейском рынке российский газ своим. Несмотря на всю риторику, именно за это сражается сейчас Конгресс США, поэтому и были введены новые санкции», — заявляет эксперт.

    Второму «Северному потоку» — быть

    Старая Европа будет бороться за «Северный поток-2». Она будет бороться даже против США, стремящихся заменить российский газ своим. Чего уж там говорить об Украине?

    «Максимум, Украине удастся вставить палки в колеса, то есть задержать строительство. Но когда-нибудь оно будет завершено. Газовому транзиту через Украину после этого действительно останется жить недолго. Станет ли это фактором, облегчающим гипотетическую военную операцию РФ против Киева? Это надо спрашивать у Парубия с его справкой и его диагнозом. В любом случае, значимость Киева в международных делах фактически исчезнет», — резюмирует Сергей Михеев.

    Автор: Иван Верихов
    #россия #сша #евросоюз #украина #порошенко #северный поток-2 #парубий #михеев
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