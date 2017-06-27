Российскому журналисту в Риме запретили задавать вопросы Климкину

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Рим, 27 июня. Российскому журналисту запретили задавать вопрос министру иностранных дел Украины Павлу Климкину. Инцидент произошел перед началом пресс-конференции, в которой принимали участие глава украинского МИД и его итальянский коллега Анджелино Альфано.

Сотрудник ведомства перед встречей представителей СМИ с министрами собирал пожелания по вопросам, которые хотели бы поднять корреспонденты в ходе брифинга.

Записав их, он удалился. А вернувшись, сообщил, что вопрос, поступивший от российского журналиста, должен озвучить любой итальянский корреспондент, пояснив, что таково условие, поставленное Климкиным. Украинский дипломат категорически отказался отвечать представителю России, пишет РИА Новости.