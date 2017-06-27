В Подмосковье около 900 сирот обрели семьи в этом году

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Москва, 27 июня. В Подмосковье около 900 сирот обрели родителей с начала 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, жителям Подмосковья, решившим усыновить ребенка. оказывают материальную поддержку. Кроме того, семьи с приемными детьми могут воспользоваться консультациями в службах сопровождения замещающих семей, где оказывают психологическую и правовую помощь.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в настоящее время в регионе почти 24 тыс. сирот живут в замещающих семьях.