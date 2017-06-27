Росавиация: К самолету МН-17 перед катастрофой ничего не приближалось

В Избранное

Москва, 27 июня. Перед крушением МН-17 в Донецкой области с восточной стороны к самолету ничего не приближалось, сообщили в Росавиации.

По словам замглавы Росавиации Олега Сторчева, локаторы российских радаров просто не могли «не заметить» ракету, которая приближается к лайнеру MH-17.

«Говорить о том, что локатор в данном случае мог не заметить ракету, неправомерно», — добавил он.

Ранее на сайте правительства Нидерландов были опубликованы ответы министра безопасности и юстиции Стефа Блока на вопросы членов комиссии по иностранным делам второй палаты парламенты по расследованию катастрофы в Донецкой области. В частности, они спросили, почему на снимках российских радаров нет ракеты, которая предположительно могла сбить самолет. По словам Блока, радары якобы работают по принципу маяка, они сканирую пространство на 360 градусов. Именно по этой причине ракета может остаться незамеченной.

По словам Сторчевого, локатор зафиксировал бы не менее 2-3 эхо-сигналов от объекта, который движется навстречу самолету. Цикл обзора составляет 10 секунд.

Кроме того, РЛК «Утес-Т» способен замечать и фиксировать куда менее заметные объекты, чем «Бук».