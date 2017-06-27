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Lada рассекретила дизайн новых универсалов Vesta SW и SW Cross
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    Lada рассекретила дизайн новых универсалов Vesta SW и SW Cross

    17:04  27 Июня 2017
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    Lada рассекретила дизайн новых универсалов Vesta SW и SW Cross

    Тольятти, 27 июня. Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» показал новый дизайн Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW, сообщается на сайте компании.

    Основой для экстерьера модели стал концепт-кар Cross Concept, который был представлен на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов в Москве.

    Отмечается, что Vesta Cross получила увеличенный дорожный просвет и защитные элементы кузова. Главной особенностью серийных авто стала наружная кнопка для открытия багажника, запираемый лючок бензобака и задние тормозные дисковые механизмы.

    Lada рассекретила дизайн новых универсалов Vesta SW и SW Cross

    Lada Vesta SW Cross является уникальной машиной, сочетающей в себе яркий дизайн и практичность, заявил директор Lada Design Стив Маттин. Модель Lada Vesta SW имеет более сдержанный облик, добавил он. Эта машина сможет привлечь более рациональных автолюбителей.

    Продажи новых моделей «АвтоВАЗа» начнутся во второй половине 2017 года.

    Автор: Дима Оленин
    #автоваз #lada
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