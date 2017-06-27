Дебют в ПАСЕ по-украински: Ляшко назвал Аграмунта импотентом

В Избранное

Страсбург, 27 июня. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко впервые выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во Франции и обвинил председателя организации Педро Аграмунта в плохой поддержке Украины.

В ходе выступления Ляшко позволил себе назвать главу ПАСЕ «политическим импотентом». По словам скандального украинского политика, «Аграмунт является марионеткой российских специальных служб».