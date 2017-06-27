ВАДА разрешило РУСАДА проводить допинг-тесты под присмотром

В Избранное

Москва, 27 июня. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение о допуске Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к проведению допинг-тестов. Об этом проинформировали официальные представители ВАДА.

«Агентство и комиссия по соответствию разрешают Российскому антидопинговому агентству планировать и координировать допинг-тестирования», — указано в заявлении.

Деятельность РУСАДА будет контролироваться международными экспертами, а также Британским антидопинговым агентством (ЮКАД).

Напомним, ранее стало известно о том, что исполняющим обязанности главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства стал Александр Ивлев.