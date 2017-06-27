Вирус-вымогатель поразил компьютеры правительства Украины

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Киев, 27 июня. Компьютеры правительства Украины поразил вирус-вымогатель, шифрующий информацию на жестком диске. В обмен на расшифровку требуется выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.

Об атаке сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер Павел Розенко. А его пресс-секретарь Олена Голюк опубликовала снимок появившегося на экране требования выкупа.

Ранее НБУ заявил о масштабной атаке на украинские банки и энергетические компании. Поражены вирусом также терминалы пополнения проездных в метрополитене Киева. Атакован и аэропорт «Борисполь».