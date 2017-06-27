Горбачев не поедет в Страсбург на прощание с Гельмутом Колем

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Москва, 27 июня. Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сможет принять участие в церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем по рекомендации врачей, сообщили в пресс-службе Горбачев-фонда.

Экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался 16 июня, церемония памяти политика намечена на 1 июля и пройдет в Страсбурге. «Михаил Сергеевич не сможет принять участие в траурной церемонии, поскольку врачи не рекомендовали ему совершать столь длительную поездку», — сообщили в пресс-службе фонда имени экс-президента СССР.

Россию на общеевропейской церемонии представит глава правительства Дмитрий Медведев. Президент РФ Владимир Путин передал ранее соболезнования президенту ФРГ Франк-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель в связи с кончиной немецкого политика, сыгравшего ключевую роль в объединении Германии.