Продажи автомобилей в Петербурге выросли на рекордные 14% за месяц

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Санкт-Петербург, 27 июня. Петербургский авторынок показал небывалый рост продаж. В мае в Северной столице было продано 11 тыс. новых автомобилей, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Столь высокий прирост наблюдался в последний раз пять лет назад.

Динамика продаж с начала года оказалась более скромной, но все равно положительной. В январе — июне в Петербурге было продано 49 тыс. машин, что на 5% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Рост продаж наблюдается у всех участников рынка, кроме южнокорейской компании Hyundai. Тем не менее, Hyundai по-прежнему возглавляет петербургский рынок.