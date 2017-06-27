«Роснефть» рассказала, как удалось избежать серьезных последствий хакерской атаки

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Москва, 27 июня. Атака хакеров на сервера «Роснефти» могла иметь серьезные последствия, но их удалось избежать благодаря своевременному переходу на резервное управление. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице компании в Twitter.

Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что Компания перешла на резервную систему управления... — ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) June 27, 2017

Подчеркивается, что в результате кибератаки ни добыча, ни подготовка нефти не были остановлены.

...производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены. — ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) June 27, 2017

Напомним, ранее на этой же странице «Роснефти» была опубликована информация о хакерской атаке. Сообщалось, что компания уже обратилась в правоохранительные органы по поводу случившегося.