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«Роснефть» рассказала, как удалось избежать серьезных последствий хакерской атаки
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    «Роснефть» рассказала, как удалось избежать серьезных последствий хакерской атаки

    15:55  27 Июня 2017
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    «Роснефть» рассказала, как удалось избежать серьезных последствий хакерской атаки

    Москва, 27 июня. Атака хакеров на сервера «Роснефти» могла иметь серьезные последствия, но их удалось избежать благодаря своевременному переходу на резервное управление. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице компании в Twitter.

    Подчеркивается, что в результате кибератаки ни добыча, ни подготовка нефти не были остановлены. 

    Напомним, ранее на этой же странице «Роснефти» была опубликована информация о хакерской атаке. Сообщалось, что компания уже обратилась в правоохранительные органы по поводу случившегося. 

    Автор: Кира Мирова
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