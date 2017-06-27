«Роснефть» рассказала, как удалось избежать серьезных последствий хакерской атаки
Москва, 27 июня. Атака хакеров на сервера «Роснефти» могла иметь серьезные последствия, но их удалось избежать благодаря своевременному переходу на резервное управление. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице компании в Twitter.
Хакерская атака могла привести к серьезным последствиям, однако благодаря тому, что Компания перешла на резервную систему управления...— ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) June 27, 2017
Подчеркивается, что в результате кибератаки ни добыча, ни подготовка нефти не были остановлены.
...производственными процессами, ни добыча, ни подготовка нефти не остановлены.— ПАО «НК «Роснефть» (@RosneftRu) June 27, 2017
Напомним, ранее на этой же странице «Роснефти» была опубликована информация о хакерской атаке. Сообщалось, что компания уже обратилась в правоохранительные органы по поводу случившегося.