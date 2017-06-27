Бен Аффлек сыграет главную роль в новом «Бэтмене»

В Избранное

Лос-Анджелес, 27 июня. Режиссер сольного фильма о Бэтмене подтвердил, что Бен Аффлек исполнит роль Брюса Уэйна.

Изначально Аффлек собирался самостоятельно написать сценарий к новому «Бэтмену», снять картину и сыграть в ней главную роль. Через какое-то время актер передумал и оставил за собой только роль Темного рыцаря. Место режиссера занял Мэтт Ривз, известный по «Планете обезьян».

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Аффлек якобы отказался от работы над фильмом.

Накануне Ривз пролил свет на непонятную ситуацию. Режиссер официально подтвердил, что Аффлек никуда не делся. Он остается в проекте и планирует играть Бэтмена и в других фильмах.

Matt Reeves Confirms Ben Affleck Is Still His BATMANhttps://t.co/cmVWQgD8zo pic.twitter.com/MHD81BUfoB — ComicBook NOW! (@ComicBookNOW) June 27, 2017

Впервые в роли Бэтмена Бен Аффлек выступил в последнем фильме Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Он также появился в качестве камео в «Отряде самоубийц». Этим летом мы снова сможем лицезреть Аффлека в костюме летучей мыши — в прокат выходит первая часть «Лиги справедливости».