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Адвокат Децла ответил на нападки Басты
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    Адвокат Децла ответил на нападки Басты

    15:54  27 Июня 2017
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    Адвокат Децла ответил на нападки Басты

    Москва, 27 июня. Правозащитник Кирилла Томацкого, более известного как Децл, прокомментировал слова рэпера Басты, который потребовал у музыканта справку, что тот не является гермафродитом.

    Рэпер Василий Вакуленко (Баста) демонстрирует невоспитанность, считает адвокат Кирилла Толмацкого, потому что употребление унижающих достоинство человека выражений не подобает для публичного человека.  

     «Мы уже подаём четыре иска, и каждое следующее оскорбляющее слово мы будем наказывать. Кирилл никогда не оскорблял Вакуленко, не задевал его семью. И он будет продолжать так себя вести, поскольку он воспитанный человек», — сказал адвокат Роман Лалаян в интервью RT.

    Напомним, что конфликт между исполнителями тянется около года – Баста высказывает нелестные замечания в адрес Децла. Ранее он согласился опровергнуть свои слова о Толмацком, если тот предоставит справку, что не является гермафродитом.

    Автор: Ирина Селезнева
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