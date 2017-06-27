Сирия: после удара по Маядину в Пентагоне заявили о своем праве «на самозащиту»

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Вашингтон, 27 июня. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о праве США на самозащиту в Сирии. По его словам, Штаты стремятся оставаться в стороне от гражданской войны в арабской стране, и надеются на разрешение конфликта дипломатическим путем.

При этом он подчеркнул, что американские военные воспользуются своим правом на самозащиту, если кто-то попробует их атаковать. «Если кто-то будет нас преследовать, бомбить нас, возьмет на нас курс или будет стрелять по нам, то тогда на основании законного права на самозащиту мы будем делать все, чтобы остановить это», — добавил Мэттис.

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае её осуществления Дамаск за нее дорого заплатит.

Кроме того, сегодня стало известно о гибели 42 жителей города Маядин в результате авиаудара коалиции США по объектам террористов ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.