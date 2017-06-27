Роскомнадзор обновил рекомендации провайдерам по блокировке сайтов

В Избранное

Москва, 27 июня. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила операторам связи обновленные рекомендации по ограничению доступа к интернет-ресурсам. Как говорится в сообщении ведомства, это сделано для того, чтобы избежать блокировки сайтов, которые работают в соответствии с законодательством.

Готовые аппаратно-программные комплексы DPI, свободно распространяемые программными комплексами анализа и фильтрации сетевого трафика, будут фильтровать трафик. Ведомство также предлагает производить фильтрацию трафика путем приобретения услуги по получению фильтрованного трафика от вышестоящего оператора связи.

При использовании DPI, ему рекомендуется самому определять сетевой адрес ресурса, доступ к которому должен быть ограничен.

Напомним, ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров обратится к владельцу Telegram Павлу Дурову в связи с тем, что ведомство до сих пор не получило от мессенджера данные для включения в реестр организаторов распространения информации.



