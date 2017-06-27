Издатель журнала «Флирт» получил три года за организацию проституции

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Москва, 27 июня. Симоновский суд Москвы во вторник приговорил издателя эротического журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева к трем годам колонии общего режима за организацию проституции.

Суд также признал виновной главного редактора издания Станиславу Казакову, однако смягчил ей приговор в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребенка. Казакова получила два года условно.

Следствие установило, что авторы журнала «Флирт» организовали оказание интимных услуг за деньги и распространяли рекламные листовки.