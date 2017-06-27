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Вирус-вымогатель Petya атаковал киевское метро, аэропорт, банки и мобильных операторов
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    Вирус-вымогатель Petya атаковал киевское метро, аэропорт, банки и мобильных операторов

    16:47  27 Июня 2017
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    Вирус-вымогатель Petya атаковал киевское метро, аэропорт, банки и мобильных операторов

    Киев, 27 июня. Вирус-вымогатель с огромной скоростью распространяется по Украине, не щадя ни коммерческие организации, ни государственные структуры. К настоящему моменту его жертвами стали сайты Кабмина и Львовского госсовета, «Укрэнерго» и «Киевэнерго», Киевский метрополитен и аэропорт и т.д. 

    Уточняется, что первая атака вируса была зафиксирована около 11.30 утра, а затем вредоносная программа начала очень быстро распространяться. К настоящему моменту список его жертв насчитывает, как минимум, несколько десятков крупных компаний и даже государственные структуры. Так, вирус парализовал работу веб- и мобайл-банкинга ведущих украинских банков, в том числе «Ощадбанка», «ОТП-Банка» и др. В Киевском метро перестала работать оплата проезда банковскими картами, а в аэропорту «Борисполь» предупреждают о возможных задержках рейсов. 

    Кроме того, под удар попали государственные компании «Укрзализныця», «Укрпочта», «Укрэнерго» и «Киевэнерго», мобильные операторы «Киевстар» и Vodafone Украина, авиаконцерн «Антонов», сайт издания «Корреспондент». Частные предприниматели сообщают о том, что нарушена работа системы «1С: Бухгалтерия». Во многих компаниях просто отключили компьютеры, чтобы избежать атаки. 

    УВАГА ! ВІРУС 1-С БУХГАЛТЕРІЯ ! Обережно! Інформація перевірена! Краще без програміста програму не загружати. Злітає все! Кажуть масована кібер атака і лягли державна комп'ютерна мережа та банки. БУХ.1С #вірус

    تم نشره بواسطة ‏‎Сергій Доротич‎‏ في 27 يونيو، 2017

    О проблемах сообщают не только в Киеве, но и Львове, Сумах и других городах Украины. 

    Около часа назад вирус добрался до украинского правительства — фото «слегшего» компьютера опубликовал в своем Facebook вице-премьер Павел Розенко. 

    Та-дам! Якщо що, то у нас теж мережа "лягла", по ходу! Таку картинку показують всі компи КМУ )))

    تم نشره بواسطة ‏‎Павло Розенко‎‏ في 27 يونيو، 2017

    В комментариях к записи появились несколько подобных фото, в том числе от пресс-секретаря Розенко Елены Голюк. «Мой 300 $ потребовал», — написала она. 

    Специалисты по фото определили, что жертвы имеют дело с вирусом Petya, который появился еще весной прошлого года. Некоторые укорили украинскую «киберполицию» за некачественную работу. 

    «Хорошо, что у нас есть киберполиция, сейчас она все разрулит», — с сарказмом отметил Дмитрий Такарчук. 

    Впрочем, украинцы не упустили случая пошутить. Так, например, некоторые предположили, что таким образом сами министры хотят сократить себе рабочий день. Им тут же возразили, что чиновники и так почти не работают. 

    Припомнили и блокировку российских соцсетей. 

    «Говорили вам: не пользуйтесь сомнительными VPN-сервисами для доступа в ВК и ОК!» — отметил некий Олег Петрищенко. 

    Некоторые по традиции вспомнили про «руку Кремля». 

    «Не заметили символичность: атака в канун Дня Конституции, второго по значению государственного праздника! Есть версии про руку Кремля?» — значится в комментариях к посту Розенко. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #вирус
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