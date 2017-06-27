Ученые показали детальный снимок звезды из созвездия Ориона

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Дублин, 27 июня. Международная группа ученых представила снимок сверхгиганта Бетельгейзе, расположенного в созвездии Ориона на расстоянии 650 световых лет от Солнца. Фотография опубликована на сайте радиотелескопа ALMA.

Size comparison: Betelgeuse and the Sun https://t.co/ZtlzJyRzvB — DIAS Dublin (@DIAS_Dublin) June 26, 2017

На кадре можно заметить, что внешние слои атмосферы звезды неравномерно нагреты. По словам ученых, это связано с вариациями магнитного поля. По своему объему Бетельгейзе во многом превосходит ближайшую к нашей планете звезды. Если бы сверхгигант находился в нашей Солнечной системе, он мог бы достичь орбиты Юпитера, уверены астрономы.