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Ученые показали детальный снимок звезды из созвездия Ориона
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    Ученые показали детальный снимок звезды из созвездия Ориона

    19:21  27 Июня 2017
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    Ученые показали звезду Бетельгейзе в созвездии Ориона

    Дублин, 27 июня. Международная группа ученых представила снимок сверхгиганта Бетельгейзе, расположенного в созвездии Ориона на расстоянии 650 световых лет от Солнца. Фотография опубликована на сайте радиотелескопа ALMA.

    На кадре можно заметить, что внешние слои атмосферы звезды неравномерно нагреты. По словам ученых, это связано с вариациями магнитного поля. По своему объему Бетельгейзе во многом превосходит ближайшую к нашей планете звезды. Если бы сверхгигант находился в нашей Солнечной системе, он мог бы достичь орбиты Юпитера, уверены астрономы.

    Автор: Дима Оленин
    #космос
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