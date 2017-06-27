Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Политика
Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии
Украина
СБУ создала рабочую группу для противодействия «агрессии РФ»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СБУ создала рабочую группу для противодействия «агрессии РФ»

    20:33  27 Июня 2017
    176

    СБУ создала рабочую группу для противодействия «агрессии РФ»

    Киев, 27 июня. Служба безопасности Украины (СБУ) создала рабочую группу, которая займется сбором идей для разработки законодательных изменений, позволяющих дать правовую оценку «российской агрессии в информационном пространстве». Об этом сообщили официальные представители ведомства.

    «В ближайшее время Службой планируется организация нескольких публичных коммуникационных площадок для совместного обсуждения присланных предложений», — отметили в СБУ.

    СБУ создала рабочую группу для противодействия «агрессии РФ»

    Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» якобы может спровоцировать наступление российской армии на Украину.

    Автор: Алексей Громов
    #украина
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Трамп и Макрон договорились о «совместном ответе» в случае химатаки в Сирии

        21:37 27 Июня 2017 66
        Читать
        21:12
        Сегодня

        Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек
        20:54
        Сегодня

        Продюсер CNN объяснил фейковые новости о России погоней за высокими рейтингами
        20:19
        Сегодня

        Суд приговорил националиста Тесака к девяти годам колонии строгого режима
        20:05
        Сегодня

        Путин присвоил Большовой звание заслуженной артистки России
        18:21
        Сегодня

        Установлена мощность бомбы, сработавшей в машине украинского офицера в Киеве

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 4817

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        1884

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1806

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1750

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4100
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        Хмеймим: Асад поблагодарил Путина и российский народ за усилия ВКС РФ в Сирии

        20:38   27 Июня 2017
        317
        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        Путин вручил жительнице ветхого дома в Ижевске путевку в Сочи

        18:33   27 Июня 2017
        339
        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        Асад посетил российскую авиабазу «Хмеймим»

        16:26   27 Июня 2017
        1173
        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        «Роснефть» заявила о мощной хакерской атаке на свои серверы

        15:09   27 Июня 2017
        294