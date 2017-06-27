СБУ создала рабочую группу для противодействия «агрессии РФ»

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Киев, 27 июня. Служба безопасности Украины (СБУ) создала рабочую группу, которая займется сбором идей для разработки законодательных изменений, позволяющих дать правовую оценку «российской агрессии в информационном пространстве». Об этом сообщили официальные представители ведомства.

«В ближайшее время Службой планируется организация нескольких публичных коммуникационных площадок для совместного обсуждения присланных предложений», — отметили в СБУ.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил о том, что строительство газопровода «Северный поток-2» якобы может спровоцировать наступление российской армии на Украину.