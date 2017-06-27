Кто о чем, а США о нефти: экс-глава ЦРУ рассказал, сколько «черного золота» должны экспортировать курды

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Вашингтон, 27 июня. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что для обеспечения своей независимости курды должны экспортировать 800 тысяч баррелей нефти в сутки.

Петреус точно определил, что перед объявлением о своей государственности Курдистану необходимо производить и экспортировать 800 тысяч баррелей нефти в сутки по цене 105 долларов за баррель. В данный момент курды не могут производить такие объемы, нефть идет на рынок по цене сорок долларов за баррель. Этого явно не достаточно для государственности.

Петреус отметил, что курды имеют право на самоопределение и рано или поздно станут независимым народом.

Ранее отмечалось, что референдум по независимости Иракского Курдистана назначен на сентябрь текущего года.