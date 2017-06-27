Украина нашла способ покончить с Донбассом

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Киев, 27 июня. Подконтрольному украинским силовикам городу Торецку грозит техногенная катастрофа из-за подтопления двух шахт. Об этом говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе.

По данным ведомства, две неработающие шахты Торецка связаны горными выработками с несколькими действующими угледобывающими предприятиями, находящимися на линии разграничения. В результате чего возникает угроза их затопления путем перетекания шахтных вод из затапливаемых шахт.

Кроме того, под угрозой оказался и поселок Новгородское, который расположен вблизи Торецка, где на фенольном заводе необходимо укрепить противоаварийную защиту дамбы шламонакопителя. В искусственном резервуаре шламонакопителя находятся 33 тысячи тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды и серную кислоту.

При этом ранее власти ДНР неоднократно обращались к украинской стороне с просьбой провести инспекцию на экологически опасных промышленных объектах, однако Киев продолжает игнорировать просьбы ДНР, затягивая время.