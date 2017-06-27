Алеппо: армия Турции вошла в город Азаз на севере провинции

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Алеппо, 27 июня. Анкара намерена поддержать протурецких боевиков, воюющих на севере провинции Алеппо.

Сирийский источник сообщил, что автоколонна турецких военных вошла в сирийский город Азаз в провинции Алеппо. В данный момент протурецкие боевики атакуют позиции курдского ополчения в районе кантона Африн.

Турецкие силы вошли в город Азаз на севере провинции Алеппо. pic.twitter.com/S3DugPaERL — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 27, 2017

Боевики и Анкара намерены полностью вытеснить курдское население из провинции Алеппо. Сопротивление боевикам оказывают ополченцы «Рабочей партии Курдистана», которая считается Анкарой террористической организацией. РПК стремится создать курдскую автономию на территории Турции и защищает права курдов.