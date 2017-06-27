Сирия сегодня: Дамаск отверг обвинения США в химатаке, террористы ИГ получают «паспорта в рай»

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Сирия, 27 июня. Официальный Дамаск опроверг обвинения белого Дома о якобы готовящейся химической атаке со стороны армии Сирии. Боевики ИГИЛ* (террористическая организация запрещена в России — прим. ред.) получают «паспорта в рай». Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Опровержение химатаки

Министр по делам народного примирения Сирии Али Хайдар официально опроверг заявления Соединенных Штатов Америки о якобы готовящейся химической атаке со стороны правительственных сил Сирийской Арабской Республики.

По словам сирийского чиновника, Дамаск ранее не использовал, и не может использовать боевые отравляющие вещества в войне с радикальными исламистами. При этом он добавил, что заявление Вашингтона предвещает не только «дипломатическую битву», которая будет вестись против Сирии в ООН, но и возможный удар армии США по позициям правительственной армии ближневосточной страны.

Напомним, ранее в пресс-службе Белого Дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовится к новой химической атаке, и пригрозили, что в случае её осуществления цена для сирийского правительства будет высока. Тем не менее, представители Соединенных Штатов не смогли подтвердить свои обвинения каким-либо доказательствами.

«Паспорта в рай»

Руководство террористической организации «Исламское государство»* начало выдавать рядовым боевикам своей армии «паспорта в рай», сообщает английская газета Daily Mail.

Сообщается, что получаемый террористами документ выглядит как книжечка с зеленой обложкой и надписью «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — его пророк» на двух языках — арабском и английском. Соответствующий документ был обнаружен солдатами отрядов народной самообороны Сирии в освобожденных от террористов районах страны.

ISIS fighters are given 'passports to paradise' https://t.co/aYsubXna9T — Daily Mail Online (@MailOnline) June 27, 2017

Сирийские военные считают, что книжечка создавалась специально для того, чтобы мотивировать радикальных исламистов на более активные действий при том, что в настоящее время группировка терпит поражение по всем фронтам. Кроме того, документ является своеобразным «пропуском в рай» для рядовых бойцов ИГИЛ, что должно лишить их страха перед неминуемой гибелью.

Сопутствующие потери

Командование международной коалиция во главе с США проверяет сообщения о возможной гибели мирных сирийцев во время авиаудара, который был нанесен ударной авиацией коалиции по тюрьме в городе Аль-Маядин.

«Мы учтем и рассмотрим каждое утверждение. Если мы ответственны за какие-либо жертвы среди мирных жителей, мы это признаем», — сообщил представитель коалиции Райан Диллон.

Ранее сообщалось, что авиация коалиции нанесла серьезный авиаудар по зданию в Аль-Маядине, которое террористы ИГ* использовали как тюрьму для мирных жителей сирийского Дейр эз-Зора.

«Удар привел к разрушению здания», — сообщил сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.

Отправка военных

Вооруженная оппозиция Сирии не получала данных о возможной отправке военнослужащих различных стран в зоны деэскалации. «Свободная сирийская армия» настаивает на том, что иранский военный контингент нельзя направлять в Сирию, заявил член делегации вооруженных группировок Фатех Хассун.



Напомним, представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявлял, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военнослужащих из Киргизии и Казахстана. Так, глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их солдат в Сирию.

Представитель оппозиции напомнил, что о возможной отправке военнослужащих под эгидой ООН речь шла примерно два месяца назад, когда обсуждались сами зоны деэскалации.

«С нами напрямую не консультируются. Может быть, будут консультации между странами-гарантами…. Нас — вооруженные группировки оппозиции — официально ни о чем не извещали, мы получили эти сведения из СМИ, то есть неофициально», — заключил Хассун.

* Организация запрещена на территории РФ.