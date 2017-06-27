По распоряжению Хлопонина 14 мусорных полигонов могут повторить судьбу свалки в Балашихе

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Москва, 27 июня. В субъектах Российской Федерации необходимо проверить 14 мусорных полигонов, заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

В России отмечена некая тенденция, связанная с закрытием мусорных полигонов – как только сообщается о закрытии объекта, он переходит в «серую зону» и отходы туда свозят нелегально. Об этом в ходе совещания правительства сообщил вице-премьер Александр Хлопонин. При этом он обратился к главе Минприроды Сергею Донскому, поручив провести выездные проверки 14 полигонов, предложенных субъектами РФ для закрытия, пишет РИАМО.

Вице-премьер подчеркнул, что собственники, которые занимаются обслуживанием «серых» полигонов, после проверки «очень быстро оказываются за пределами РФ, так как эти компании зарегистрированы в офшорах».