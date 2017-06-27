У «Троих из Простоквашино» появится тридцать новых серий о современной России

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Москва, 27 июня. Знаменитый советский мультфильм «Трое из Простоквашино» вскоре может получить продолжение. Об этом во вторник заявил писатель Эдуард Успенский.

«Союзмультфильм» рассматривает возможность выпуска 30 новых серий, которые будут выходить с 2018 по 2020 годы. Финансированием проекта займется компания Danon, а сценарий напишет сам Успенский. По словам писателя, продолжение будет отражать современные российские реалии, передает агентство «Москва».