Трамп предложил CNN удалить все «фейковые новости»

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Вашингтон, 27 июня. Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение трех журналистов телеканала CNN и изъятие материалов о России. В частности, американский лидер предложил телеканалу удалить и другие «фейковые новости».

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017

«Ничего себе, CNN пришлось убрать большой материал о России, а три сотрудника были вынуждены уволиться», — написал президент США в Twitter. Он также напомнил о других «фэйковых новостях», которые транслировались на CNN.

Напомним, что три журналиста CNN уволились после публикации материала о России, который впоследствии был удален из-за «несоответствия стандартам редакции». В ходе внутреннего расследования CNN выяснилось, что публикация материала проходила без соблюдения правил редакционного процесса.