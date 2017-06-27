Женщина и ее 6-летний ребенок застряли на колесе обозрения в Ижевске

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Ижевск, 27 июня. ЧП произошло сегодня в столице Удмуртии. Колесо обозрения в парке отдыха внезапно остановилось. На нем в тот момент находились женщина и 6-летний ребенок, которые застряли на аттракционе, находясь на высоте. Об этом пишут местные СМИ.

На место пришлось вызывать спасателей, которые приехали с подъемником, чтобы вызволить перепуганную маму с ребенком. Но он не потребовался, колесо удалось запустить, его пассажиры благополучно опустились на землю.

Специалисты говорят, что аттракцион остановился из-за технического сбоя. Остается добавить, что колесо обозрения работает меньше двух месяцев. Его открыли в Ижевске 30 апреля.