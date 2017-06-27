Жена Шнурова дала рецепт семейного счастья с алкоголиком и изменником

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Санкт-Петербург, 27 июня. Супруга скандального лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова рассказала об их непростой семейной жизни. По словам Матильды Шнуровой, их отношения складывались очень тяжело: музыкант много пил и даже изменял ей.

Узами брака они связали себя в 2010 году. Однако это не помешало Шнурову завязать интрижку с женщиной, которая занималась организацией гастролей «Ленинграда» в Германии. Все развивалось по классическому сценарию, поделилась Матильда. Она, «как идиотка ничего не подозревала», пока супруг вел двойную жизнь. В какой-то момент она просто уехала на неделю в Испанию, однако Шнуров за это время одумался и даже встретил ее в аэропорту с цветами. Правда, вскоре она его поймала за телефонным разговором с другой. После этого последовал скандал с битьем посуды в ресторане.

Принять ситуацию ей помогла книга Марины Влади, которую в тот момент читала жена артиста. "Меня эта книга научила смирению и любви. Нужно отсечь обиды и ощущения несправедливости по отношению к себе, и вцепиться в чувство любви, и вложиться в эту ситуацию, и сделать все, и будь что будет", – заключила Матильда Шнурова.

Как отмечает издание «Дни.ру», о личной жизни артиста можно узнать на страницах появившейся в продаже книги «Ленинград. Невероятная и правдивая история группы».