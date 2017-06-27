Интервью с Путиным вызвало в западных СМИ «неделю ненависти» — Стоун

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Вашингтон, 27 июня. Голливудский продюсер и режиссер Оливер Стоун сравнил отрицательную реакцию в западных СМИ на его большое интервью с главой российского государства Владимиром Путиным с «неделей ненависти» из романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла «1984».

По словам режиссера, огромное множество статей были политически обусловлены и преисполнены ненависти к президенту РФ.

«Действительно, в наше время в этом есть что-то из «недели ненависти» Оруэлла», — написал он в социальной сети Twitter.

Напомним, в романе британского публициста каждый день проходили так называемые «двухминутки ненависти», которые были направлены против несогласных с регламентом «партии».

Накануне телеканала Showtime показал четырехсерийный документальный фильм о российском лидере. В нем шла речь не только о внутренней и внешней политике, но и о семье президента России.