Белый маяк в Кронштадте отреставрируют ко Дню Военно-морского флота

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Санкт-Петербург, 27 июня. Неофициальный символ Кронштадта — Белый маяк — восстановят ко Дню Военно-морского флота.

Белый маяк, или задний створный знак Большого Кронштадтского рейда № 517, располагается на Западной Усть-Рогатке Средней гавани и является одним из главных символов Кронштадта. Маяк был построен в 1949 году.

Накануне началась масштабная реставрация. Выполнением работ по госконтракту занимается ООО «Компания АС». Внешний облик маяка восстановят ко Дню ВМФ — 20 июля 2017 года, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».