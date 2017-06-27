Парубий рассказал, когда Рада может рассмотреть вопрос визового режима с Россией

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Киев, 27 июня. Верховная Рада может приступить к обсуждению вопроса визового режима с Россией в середине июля. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий.

«Есть вероятность того, что вопрос обращения к кабмину об отмене безвизового режима с РФ может быть на следующей пленарной неделе (с 10 по 14 июля), если в результате политических консультаций мы выйдем на консенсус», — приводит его слова «Свободная пресса».

Добавим, ранее 35% россиян положительно высказались о введении визового режима с Украиной, о чем свидетельствует соцопрос «Левада-центра». Социологи выяснили, что отношение граждан РФ к Украине в целом ухудшилось.