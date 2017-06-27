Даръа: около 40 боевиков ИГИЛ уничтожено в столкновениях с «умеренной» оппозицией

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Даръа, 27 июня. Боевики «Исламского государства»* атаковали «Свободную сирийскую армию» около деревни Хет.

Местные источники сообщают, что крупное столкновение произошло между боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и проамериканскими «умеренными» оппозиционерами из «Свободной сирийской армии» в районе населенного пункта Хет провинции Даръа.

Игиловцы понесли значительные потери, сообщается о 36 уничтоженных исламистах. Альянс «Свободная сирийская армия», контролирующий Хет, не разглашает данные о своих потерях.

Более 36 террористов ИГИЛ* убиты в результате боев с ССА в деревне Хет, провинция Даръа. pic.twitter.com/8ZVFb4pBL2 — Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 27, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.