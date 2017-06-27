Даръа: около 40 боевиков ИГИЛ уничтожено в столкновениях с «умеренной» оппозицией
Даръа, 27 июня. Боевики «Исламского государства»* атаковали «Свободную сирийскую армию» около деревни Хет.
Местные источники сообщают, что крупное столкновение произошло между боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и проамериканскими «умеренными» оппозиционерами из «Свободной сирийской армии» в районе населенного пункта Хет провинции Даръа.
Игиловцы понесли значительные потери, сообщается о 36 уничтоженных исламистах. Альянс «Свободная сирийская армия», контролирующий Хет, не разглашает данные о своих потерях.
Более 36 террористов ИГИЛ* убиты в результате боев с ССА в деревне Хет, провинция Даръа. pic.twitter.com/8ZVFb4pBL2— Вестник Дамаска (@NovostiDamask) June 27, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.