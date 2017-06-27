Путин встретится с выпускниками военных вузов РФ

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Москва, 27 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 28 июня 2017 года встретиться с выпускниками военных вузов. Об этом сообщили во вторник официальные представители Кремля.

«В торжественном приеме, который традиционно пройдет в Большом Кремлевском дворце, примут участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава государства Владимир Владимирович Путин посетит концерн «Калашников».