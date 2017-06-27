ЛНР узнала об эпидемии туберкулеза в рядах ВСУ в Донбассе

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Луганск, 27 июня. В Донбассе растет количество заболевших туберкулезом украинских силовиков. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, в расположение отдельной тактической группы «Луганск» прибыла комиссия из Генштаба ВСУ для проверки резкого увеличения случаев заболевания военнослужащих ВСУ туберкулезом.

К настоящему моменту количество заболевших туберкулезом достигло 32 человек. Причинами заболевания являются некачественное питание, грубое нарушение санитарных норм, а также неудовлетворительные условия проживания.