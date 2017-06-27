 Сирия: Евросоюз не поддержал тревогу США о «новых химатаках»

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Брюссель, 27 июня. Официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз не готов комментировать заявления Белого дома о якобы новой готовящейся химатаке со стороны сирийского правительства.

Так, в ответ на просьбу прокомментировать заявления США, Схинас подчеркнул, что «на данном этапе (нам) нечего сказать по вопросу, который Вы подняли».

Стоит отметить, что заявления США о якобы новой готовящейся химической атаке были опровергнуты министром по делам народного примирения Сирии Али Хайдаром.

Напомним, заявления официального представителя Белого дома Шона Спайсера о «скорой химической атаке правительства в Сирии» оказались новостью для высокопоставленных офицеров Пентагона.