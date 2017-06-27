Мобильное бурение: как Россия и страны ОПЕК борются против сланцевой нефти из США

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Заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов заявил, что страна успешно выполняет свои обязательства по соглашению «ОПЕК+». Однако этого может оказаться мало: мобильность нефтяного сектора США угрожает стремлению ОПЕК к стабилизации цен и балансу рынка. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Договоренность между членами картеля и странами, к ним присоединившимся (включая Россию), по добыче определенных объемов нефти действует до марта 2018 года. Пока удалось добиться лишь промежуточных успехов. В этом году цены на нефть опять падают. В числе возможных причин эксперты называют стремительный рост буровой активности в США.

Затраты на бурение одной скважины значительно меньше затрат при традиционной добыче, потому на сланцевых месторождениях работают сотни компаний. При подорожании нефти сланцевые добытчики быстро нарастят добычу и ограничат дальнейший рост цен, вызвав перепроизводство. При падении цен добыча будет достаточно быстро сокращена.

«ОПЕК удастся найти баланс рынка, вопрос только в сроках. Сначала эксперты говорили, что это произойдет во второй половине 2017 года, потом — что срок отодвинется на 2018 год. Проблема в том, что американцы наращивают объемы добычи: при 50 долларах за баррель довольно много сланцевых проектов становятся рентабельными. При этом все ожидали, что новое соглашение ОПЕК будет подразумевать еще большее сокращение объемов добычи, а оказалось, что просто произошла заморозка», — комментирует для ФАН преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

При этом постоянно растет и потребление. Россия сократила темпы роста добычи, при этом темпы потребления довольно высокие.

«Россия меняет структуру всего глобального рынка энергоресурсов. Происходит постепенное исчезновение менее эффективных производителей, у которых высокая себестоимость работ, и замена их более эффективными. С рынка уходит добыча из трудно извлекаемых месторождений: битумных песков Канады, глубоководного шельфа в Бразилии. Идет отказ от арктических проектов, никто сейчас не говорит там о бурении. «Роснефть» открыла новое месторождение в районе моря Лаптевых, где речь идет о том, чтобы с берега бурить морские месторождения. Это все равно дешевле, чем на платформе в открытом море», — продолжает эксперт ФАН.

Такая трансформация отрасли уводит с рынка шельфовые проекты и старые месторождения. На замену им приходят сланцевые проекты в США, Канаде.

«Многие страны сокращают добычу на месторождениях из-за естественного истощения своих ресурсов. Взять Европу и все происходящее в Северном море. Дания, Нидерланды, Великобритания все меньше добывают и через несколько лет превратятся из экспортеров нефти и газа в импортеров. Баланс наступит, но при какой цене на нефть он будет сохраняться? Мы в долгосрочной перспективе будем жить при коридоре цен в 40–50 долларов за баррель. Как только цена нефти поднимется выше 50 долларов, сразу включится множество американских сланцевых проектов, которые быстро реагируют на изменения. Все начинают бурить, что приводит к перепроизводству нефти. Цена начинает падать. Сланцевые проекты становятся нерентабельными, буровые установки выводятся из обращения. Такие качели вокруг 50 долларов за баррель станут правилом», — говорит Юшков.

При этом важно, чтобы не было важных изменений, например, войны в Иране и перекрытия Ормузского пролива. Такие явления называются «черными лебедями», их трудно прогнозировать.